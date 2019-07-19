國慶閱兵規模超以往 習宣示能戰止戰 東風31A改進版將首亮相 航母飛鯊中隊料受閱

多個受閱方隊曾參加抗美援朝

北京消息人士透露，本次閱兵有多個受閱方隊來自抗美援朝時期的英雄部隊組成，其中曾被開國元帥彭德懷授予「萬歲軍」之稱的82集團軍（原38軍），以參加「米格走廊」空戰成名的空四師和特級戰鬥英雄黃繼光生前所在空降兵第15軍，均會以受閱徒步方隊及車輛方隊出現在受閱儀式上。此外，於2015年12月31日正式成立的解放軍戰略支援部隊，也會以新身分出現在閱兵式上。在2015年9月3日紀念抗戰勝利70周年閱兵中，屬於原總參的資訊支援部隊以預警雷達、無人機、指揮信息系統裝備等方隊通過天安門廣場，接受習近平檢閱。這支部隊也被視為戰略支援部隊的前身。

消息透露，作為歷次閱兵最為外界關注的戰略導彈方隊，將首次以火箭軍的身分參加檢閱。另一消息人士稱，火箭軍將展示最先進的東風31A改進型導彈。在九三閱兵中，火箭軍前身二炮部隊有12輛東風31A洲際彈道導彈發射車亮相 ；其改進型東風31AG模型隨後在2017年的中共建軍90周年展覽上展示，但該型導彈是否已經列裝服役，惹人關注。

首現大批次殲20 已成足夠戰力

空中梯隊方面，曾在2017年內蒙朱日和閱兵中出現的新型隱形戰機殲20，今次也將成規模地出現在閱兵式上。「這是殲20首次大批次出現在公眾眼前，也證明殲20已大規模裝備部隊，並已形成足夠戰力。」消息人士稱，除殲20外，空中梯隊亦會有新型預警機、空中加油機、殲11B、運8等空軍新型主力戰機。而隸屬於陸軍航空兵、以武直10為代表的空中梯隊亦將出現在受閱空域。此外，隸屬於航母飛鯊中隊的殲15艦載機，亦有機會在閱兵式展示「真面目」。

巡遊多展示一帶一路建設

消息人士稱，目前各軍種的參閱隊伍正密鑼緊鼓加緊訓練，而除閱兵外，當日還將舉行大型巡遊，官方目前仍沒透露本次閱兵和巡遊的情况。相關人士亦稱，當局已要求參加民間巡遊的人士「三緘其口」，禁用手機即時通訊軟件談論及發布相關消息。不過，消息人士稱，和以往國慶巡遊不同的是，本次巡遊除有航天、航海等展示中國高新科技的團隊外，將主要展示一帶一路相關建設的內容，北京多所大學的外國留學生已被組織參加「國慶特別節目」，排練時間就定於暑假期間。但會以何種方式來展示，則不得而知。

新中國成立後，先後10多次舉行國慶首都閱兵。1949年10月1日的開國大典，受閱部隊以步兵、騎兵為主，技術兵僅佔3％，海軍只有兩個排，空軍只有17架飛機。1984年建國35年閱兵，中國戰略導彈方隊首次受閱。而在60周年的閱兵中，共出現56個方隊和梯隊，其中徒步方隊14個，裝備方隊30個，空中梯隊12個。而今次規模若超越以往，意味着方隊和梯隊數量將多於56個。

明報記者

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