台促陸港協破網戀騙局 指港忙處理反修例運動 合作受阻

綜合台媒報道，台灣刑事局周二公布信息指出，去年1月起不少台人從社交網站或通訊軟件，接獲來自香港的交友要求。調查發現，作案者以大陸和香港為基地，假冒香港金融或博彩公司高級男主管，透過facebook或LINE接觸台灣女子，甜言蜜語製造戀愛錯覺，再謊稱掌握未上市股票或頭彩消息，慫恿受騙者投資，指使匯款至台籍及大陸籍人士在香港開立的銀行帳戶。

作案集團還通過偽造公司網頁，展示所謂的業績和盈利，刺激受騙者繼續「投資」。若受騙者欲取回投資獲利款項，詐欺集團即以繳交手續費、保證金、稅金等名目，要求再匯款，若受騙者察覺異狀，集團人員旋即失聯或封鎖通訊軟件。刑事局稱，去年以來已有500多名台灣人成為交友詐騙受騙者，被騙金額超過9億新台幣，其中一名受害人就被騙200萬美元（約1560萬港元）。

500台人受騙損失逾2億

台灣刑事局長黃明昭表示，台灣警方已尋求與大陸和香港警方合作，5月分別向陸港警方提出成立聯合專案小組。陸方很快回應稱，已把要求向上呈報，等候批示。台灣刑事警察局第七大隊長黃壬聰表示，提出和香港警方合作後，只收到部分假帳戶資料，對成立專案小組合作打擊無回應。

台灣警方認為，港方忙於處理反修例運動，無暇顧及。黃明昭指出，4年前兩岸四地也發生類似手法詐騙案，受害者以台灣長者居多，當時台灣一提出，各方馬上回應，成立台中港澳專案小組打擊，同類詐騙很快絕迹。法新社報道稱，在台灣前總統馬英九執政期間，陸台2009年簽署聯合打擊刑事犯罪及司法協助的協議 ；但自從2016年蔡英文上任總統以來，兩岸關係急劇惡化，兩地官方交流中斷。