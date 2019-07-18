憂特朗普鬆綁 美議員提案阻撤華為黑名單

英議會：無技術理由排除華為

美國對華為的打壓也持續左右其盟友的決策，令華為的全球市場拓展舉步維艱。英國議會科學技術專責委員會本周表示，「沒有技術理由將華為完全排除在英國5G建設之外。」

菲國擬採用華為監控系統

網站福布斯（Forbes）引述該委員會主席蘭博（Norman Lamb）稱，5G的好處顯而易見，封禁華為「可能會造成重大延誤」。不過蘭博提出，選擇華為與否，英國政府可能需要考慮地緣政治或道德因素，以及「會否危及國家與主要盟友之間的合作」。

另邊廂，菲律賓上月底正式啟動首個採用華為設備的5G商用網絡，此外還計劃引進華為監控系統。《華爾街日報》報道，中菲去年11月簽署價值約31億港元的「安全菲律賓」項目協議，其中80%資金（約24億港元）來自中方貸款，該協議將協助菲警方利用人臉識別技術打擊犯罪。美國曾威脅菲律賓，若採用華為技術，或會削減對菲信息共享。