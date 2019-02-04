WTO裁美反補貼措施違規 華促糾正 特朗普：可加徵更多關稅　內地專家：準備好纏鬥

倘美不取消 華可採報復性制裁

綜合媒體報道，中國於2012年就美國向中方出口的包括太陽能板、鋼瓶和鋁合金型材等產品徵收反補貼稅的行為，向WTO提出訴訟。專家估計所涉產品當時市價約值73億美元。雖WTO之前已裁定美國違規，但美國並未糾正錯誤。此次WTO裁定美方涉案11宗反補貼措施違規，若美方不主動取消涉案部分且違反WTO規則的部分對華關稅措施，中方有權對美方採取報復性制裁。

美貿辦公室批世貿削弱自身規則

中國商務部當晚要求美方糾正其違規措施，但美方在執行世貿裁決過程中仍繼續使用違規做法。「上訴機構的裁決再次證明，美方違反世貿規則、一再濫用貿易救濟措施，嚴重損害了國際貿易環境的公平公正性。」商務部稱，美國近年濫用反補貼措施，嚴重阻礙中國產品正常對美出口，美方也已多次被WTO裁決違反多邊規則。中方敦促美方立即採取切實行動，糾正在對華反補貼調查中的錯誤做法。

華外交部：再加關稅為雙方設障

美國USTR則抨擊WTO裁決削弱了自身規則，消減了對抗中國國企補貼的效果，表示「美國決心採取一切必要措施，來確保公平的競爭環境，讓中國及其國企停止傷害美國的工人和企業」。

與此同時，特朗普16日在白宮內閣會議中重申，與中國達成貿易協議還有很長的路要走，如果他有意願，或會對中國商品加徵更多關稅 。特朗普該表態令美國股市應聲下跌，也為本周可能的中方高層第二次電話磋商增加了不確定性。

外交部發言人耿爽昨則以「千里之行，始於足下」回應特朗普，表示中方始終主張通過對話協商解決中美經貿摩擦，對磋商也始終抱有誠意，希望美方「拿出決心還有毅力」，與中方在相互尊重、平等對待的基礎上努力，爭取達成互利雙贏的協議。他又表示，如果美方加徵新的關稅，無疑是給雙方磋商設置障礙。

專家：中國採持久戰思路

美國在習特會上表現出讓步姿態，重啟談判後卻在是否加徵新關稅上態度反復、又頻提農產品採購，中國國際貿易促進會專家委員會專家、中國人民大學教授王義桅對本報表示，這形同美國極限施壓的一套「組合拳」，顯示特朗普更需要達成協議，以抵住國內經濟下行壓力對其競選連任的影響。王義桅認為，中方的策略已超越應對貿易摩擦本身，是以打持久戰的思路來談判，並不急於達成協議，因此在要求美方取消全部加徵關稅等核心關切上不會讓步。他表示，中國要「準備好進行纏鬥，就是不能讓談判破裂了，只要談起來就好。」

明報記者

（中美角力）

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