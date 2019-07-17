南澳島推旅遊 樓價兩年翻倍

交通愈趨便捷，使南澳正吸引愈來愈多大灣區、北方遊客和投資者。柯茂說，南澳島正陸續承接海南飽和的旅遊市場，「海南一個生蠔40（元），這裏一打15（元）。許多北方人過來過冬」。他表示，去年南澳全縣旅遊接待670萬人次，比前年同期增長12.9%，旅遊綜合收入逾20億元，而大橋通車前為100萬人次左右。據透露，今年起南澳正加快推進創建國家5A級旅遊景區，致力建立「國際旅遊島」。南澳亦已修建全長65公里、平整寬闊的環島公路，還有兩班環島巴士營運。

七成樓盤由外地人投資

島嶼最東端的青澳灣擁有天然白沙灘，政府開發為海水浴場，近年興建不少度假村、住宅樓盤，是島上樓價最高的地段。任職南澳導遊的原居民小吳表示，通車後島上房價飛漲，最貴的已達到每平方米2萬元，兩年前還是8000元左右。島民人均月入3000至4000元，七成樓盤是外地人投資購買，入住率不高。記者又見青澳灣一處新樓盤廣告，清水樓每平方米也起價為8200元。縣書記柯茂表示，近兩年沒批過地產項目，「不想搞房地產，要限制」。