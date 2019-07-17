「失落經濟特區」 汕頭二次創業急追 推基建對接大灣區 增補貼吸港專才

本月10日，首班由香港西九龍站開出的高鐵緩緩駛入汕頭站。市政府在車站外組織鑼鼓和扇舞表演，足見重視程度。兩地交通時間由原先的5小時以上縮短至3個半小時以內，多名乘客表示體驗快捷，會增加返鄉次數。汕頭市統戰部長陳麗文說，高鐵通車為100多萬在港潮汕人帶來便利，也將有助汕頭建立高水平綜合交通樞紐。副市長李宇亦形容汕頭正推動「二次創業」。

廈深鐵路聯絡線去年底開通，汕頭首次融入全國高鐵網。目前，除了廣梅汕鐵路、廈深鐵路外，時速350公里的汕汕鐵路（汕尾－汕頭）亦正建造。李宇介紹，汕汕高鐵2022年建成後，可實現汕頭與珠三角乃至香港兩小時通達。市政府還和香港招商局展開戰略合作，加快「廣澳港區」（位於汕頭市南區達濠島南端廣澳灣內）建設，致力打造東南沿海億噸樞紐大港。

伙港招商局發展廣澳港區

3條建設中的高速公路，聯通粵港澳大灣區南、中、北區域。市交通運輸局規劃建設科副科長葉劍灝介紹，其中瀋海高速公路將聯通大灣區南部，到深圳核心區4小時20分鐘、到廣州核心區近6小時。甬（寧波）莞（東莞）高速公路將連接潮州、汕尾，直達大灣區中部，到廣州核心區約5小時。而另一條通往大灣區的汕湛高速公路汕頭段正加快推進，預計今年通車，「通車後到廣州市中心不到4個半小時」。葉劍灝說，政府成立「攻堅指揮部」，預期年內完成交通樞紐建設。

設攻堅指揮部 建交通樞紐

汕頭是著名僑鄉，2014年9月，國務院批覆同意在此設立華僑試驗區。同年底，華僑經濟文化合作試驗區揭牌成立，以合作、創新和服務為主題，建立面向海外華僑華人的聚集發展創新平台。

華僑試驗區盼吸納科創產業

試驗區管委會副主任陳斌表示，試驗區將積極對接粵港澳大灣區，特別將吸納高新科技、文化創意、商務會展等產業。區內設置3項特色人才政策，在「引進人才雙補貼」方面，凡獲當地聘用的全日制碩士或雙一流大學本科生可獲2.4萬元生活補貼，全日制碩士還可獲3萬元住房補貼。港澳台居民和海外華僑華人的補貼將上浮30%。

明報記者