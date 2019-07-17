華為在美裁千人 B計劃保供應

擬意國投資240億 籲平等對待

路透社報道，繆曉陽敦促意大利政府「透明、有效和公平」地使用其「黃金權力」（golden power）發展5G網絡，並提出這種權力應適用於歐盟的所有廠商，因為「5G技術的中立至關重要」。

意大利上周通過「黃金權力法令」，允許政府基於國家安全需要，干預私營行業，以釋除一直呼籲盟友不要採用華為的美國之疑慮。報道引述消息人士稱，該法令是出於對華為和中興設備安全風險的關注。

繆曉陽當日也證實華為將撤銷美國1000個職位（華為目前在美約有1500名員工），並稱如到8月時華為仍然在美國「黑名單」上，將有「B計劃」確保零部件的供應。

巴西歡迎華為 加國大選後決定

另外，路透社引述3名知情人士稱，考慮與中國的關係日益緊張，加拿大或推遲到10月大選後，再決定是否允許華為向當地5G網絡提供設備。另邊廂，巴西副總統莫朗（Hamilton Mourao）周一表示不會拒絕華為參與5G網絡建設。中國外交部發言人耿爽昨稱巴西的表態是「非常積極的信號」，「相信國際社會絕大多數成員都能作出自己獨立的判斷」。