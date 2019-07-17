美續施壓 特朗普：與習已不那麼友好 稱中國經濟下滑企業外遷盼達協議 北京批誤導

中美官員周內再通話

美國政治新聞網Politico引述特朗普周一（15日）在白宮一場活動上表示，過去他曾稱習近平為好朋友，但「我們現在的關係可能沒有那麼好了（not so close now）」。特朗普說：「我必須支持我們國家，他站在中國一邊，我站在美國一邊。事情就應如此。」與此同時，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）對霍士新聞（Fox News）稱，美國仍在等待北京回應其善意，指美國已放寬對華為禁令，並叫停加徵新關稅。他表示期待中國大量購買美國農產品、商品和服務，雖暫時未見進展，不過會密切關注，希望中方兌現承諾。

中國國家統計局周一（15日）公布最新經濟數據，顯示國內今年第二季度經濟增長率為6.2%，為1992年以來新低。特朗普同日在Twitter對此表示，這說明美國對華關稅發揮重大作用，數以千計企業正撤出中國，「這就是中國為何希望與美國達成協議，並希望當初沒有違反最初的協議」。美國之音引述經濟學者認為，除美國關稅外，中國國內需求下降及私企被擠壓也對中國經濟增速造成影響。目前情况令特朗普認為美方在談判時佔據有利地位。

對於美方說法，中國外交部發言人耿爽昨表示，所謂美方因為中國經濟放緩，而認為中方迫切想達成協議，「完全是一種誤導」。耿爽說，在全球經濟增長有所放緩、不確定性和不穩定性增多的情况下，中國的經濟增速「應該還是一個不錯的成績」，特別與其他世界主要經濟體相比還是領先的。

發改委：企業外遷影響可控

國家發改委新聞發言人孟瑋昨也確認中國有企業外遷，但指出這是國際產業分工和產業佈局調整，以及中國製造業轉型升級過程中的正常現象。她表示，目前中國製造業外遷的規模並不大，而且是以中低端的企業為主，對中國經濟增長、產業升級、勞動就業等方面的影響總體可控。

美擬立例保護本土製造業

新華社報道，特朗普周一還簽署行政命令，要求聯邦政府採購監管委員會在180天內草擬新規，要求政府採購美國貨的本土材料使用成本，需佔產品總成本55%以上，高於現行《購買美國產品法》（Buy American Act）規定的50%以上。報道引述不具名分析人士稱，雖然該行政命令或可保護美國本土行業，但政府採購成本將大增。

美國全國納稅人聯盟自由貿易計劃主管賴利（Bryan Riley）認為，最終將是美國納稅人為政策埋單。

明報記者

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