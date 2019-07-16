路透社：美企最快2周獲准供貨華為

商務部：正審所有許可證申請

路透社報道，美國高級官員11日在商務部會議上向一美國製造商代表表示，美國公司可能將在2至4周內獲得向華為供貨的相關許可證。報道引述未具名製造商表示，該官員未說明許可證審批標準。美商務部發言人表示，該機構「目前正在評估所有的許可證（申請）。

有兩家供貨華為的美國芯片製造商表示，將申請更多許可證。華盛頓的貿易合規諮詢顧問克雷格•里格利稱，有客戶響應管理公司和一家為華為模擬橫截面雷達的公司也可能在幾天內提交申請。

今年5月，美國商務部將華為列入「實體清單」，禁止美國公司在未獲得許可證的情况下向華為提供產品和服務。美國總統特朗普6月底在與中國領導人會晤後宣布，同意讓美國公司繼續銷售產品給華為。早前公布的增長數據顯示，由於美國持續的貿易壓力，世界第二大經濟體在第二季度已放緩至6.2％，這是最少27年來的最低速度。

華GDP增長創10年新低

在中美貿易戰背景下，中國15日公布的政府數據顯示，今年第二季度，國內生產總值（GDP）比去年同期增長6.2%，這是自2009年第一季度以來、全球金融危機後中國經濟增長最緩慢的一次。

特朗普對此發推文稱，「這就是為什麼中國希望與美國達成協議的原因。」中美兩國的貿易談判自5月陷入僵局後，特朗普和國家主席習近平在上個月日本舉行的G20會議上同意重啟談判。美國官員表示，美國和中國談判代表上周進行了電話通話，預計很快將在北京進行面對面談判。