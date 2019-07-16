華裔病毒學家遭加警帶走 任職最高防護實驗室 當局稱違相關條款

加拿大廣播公司（CBC）報道，對邱香果發起調查是加拿大情報部門之一的皇家騎警，皇家騎警方面稱，沒有對邱等人進行正式逮捕或軟禁，同時保證「加拿大人的公共衛生安全不受影響」。位於加拿大中部城市溫尼伯的NML實驗室，是加拿大全國唯一一個最高防護level 4級別的實驗室，內有伊波拉病毒等對人類健康危害極大的致命物質，需要最高級別的隔離防護措施。

加媒：加拒邱香果定期訪華

CBC引述匿名信源稱，邱香果、成克定夫婦和她來自中國的學生對這間國家實驗室的訪問權限已被撤銷。幾個月前，實驗室的電腦專家還在非辦公時間內，進入了邱香果的實驗室並更換了她的電腦。此外，邱香果對中國的定期訪問也被加方拒絕。

邱香果是世界知名病毒學家，早年在天津攻讀醫學博士，於1996年赴加拿大深造。邱至今仍在為天津的大學工作，並從那帶回不少中國學生為她在加拿大的實驗室工作。邱香果曾與同事庫賓格（Gary Kobinger）一起研製了治療伊波拉病毒的藥物ZMapp，並在疫情爆發的非洲成功治癒病人，拯救了很多人的生命而享譽世界。邱也因此獲得了2018年加拿大總督創新大獎。

同職天津大學 曾研藥治伊波拉

據NML實驗室的員工透露，在7月8日的一次內部會議中，他們被告知邱香果夫婦將無限期離職，實驗室管理層還讓該實驗室的員工不要與邱香果夫婦聯繫。

對於邱香果被帶走，加拿大有關部門閃爍其詞。加拿大公共衛生署（PHAC）將針對邱香果等人的調查，描述為「違反相關條款」和「行政事務」規定，但強調目前沒有人被逮捕或者是遭限制人身自由。加衛生部發言人則稱，衛生部長知悉該實驗室進行了「行政調查」一事，但並未發表評論。NML實驗室的科學總監Matthew Gilmour也未作任何回應。