林飛帆任民進黨副秘書長 月薪逾2萬惹批

準備社會轉型 黨設政策對話組

現年31歲的林飛帆是台南市人，作為2014年太陽花學運領袖而廣為人知。中央社報道，民進黨主席卓榮泰昨日召開記者會，正式介紹林飛帆接任民進黨副秘書長。林飛帆致辭時感謝卓榮泰、黨秘書長羅文嘉這段時間的邀約，稱此時此刻他沒有任何理由再推辭，也感謝台灣總統蔡英文、總統府秘書長陳菊支持，這段時間他們有交換很多對局勢的看法，對中國步步進逼與下階段台灣重要的社會經濟轉型有同樣的焦慮。

對於接下來工作重點，林飛帆稱，除了一起守住本土政權，防止親北京勢力取得執政地位，也要針對下個4年，台灣社會轉型所需要的社會對話做準備，這也是為何黨中央未來會成立政策對話工作小組。8月1日開始，民進黨中央黨部正式成立政策對話工作小組，呂家華將主持這個任務編組的工作小組。呂家華37歲，太陽花學運期間，她也參與其中，並在議場外發起「街頭審議」。

林飛帆將出任新職消息曝光後，各界意見分歧，就有聲音質疑，他月薪新台幣9萬元，彷彿像坐太空飛船；對此，林飛帆說，「如果要賺錢，我不需要來到這地方，也不需要做政治工作」。

時代力量立委洪慈庸在臉書貼文稱，站在時力的立場，他們得承認，一直和時力親近友好的太陽花領袖加入民進黨，是一個具有指標意義的抉擇。「為什麼許多年輕夥伴們紛紛選擇了民進黨，而不是選擇加入時代力量？」