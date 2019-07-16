郭台銘「婉拒」拜會 連戰稱全力挺韓

郭赴院探母 聲明恭喜韓

韓國瑜昨日上午請假北上，到國民黨黨中央迎接初選勝利，並強調要團結各參選陣營，隨後與前新北市長朱立倫閉門會談約30分鐘。中央社報道，韓國瑜也親自兩度致電郭台銘，但郭台銘並未接電話。之後韓國瑜傳訊向郭台銘表達想拜會的心意，另外致電給前立委周守訓轉達意願，表示郭台銘只要有時間，他都願意配合來拜會。

據轉述，周守訓向韓國瑜表示，郭台銘要到醫院探望生病的母親，會幫忙轉答。郭台銘的幕僚團隊表示，韓國瑜有找人打給周守訓，周守訓已表示郭台銘到醫院探望母親，時間無法配合。不過，郭在初選後已經發表聲明恭喜韓國瑜。

韓國瑜隨後在下午轉往拜會連戰。連戰辦公室在兩人會面後發新聞稿指出，樂見國民黨初選人才濟濟，經過良性的競爭，推選出黨的候選人。2020年選舉攸關人民福祉及台灣存續，盼大家跟他一起全力支持韓國瑜。

前國民黨主席洪秀柱也在臉書恭喜韓國瑜勝出，期待邁向勝利之途。她表示，2020一定要贏，一定要拿回政權，這是台灣大選的最大公約數，呼籲所有愛護國民黨、保護台灣的同胞「非藍不投」、「見藍就投」。