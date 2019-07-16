韓國瑜初選民調大勝 明年對戰蔡英文 韓：我還是高雄市長 定會全力衝市政

國民黨記者會造勢 不見郭朱

國民黨總統初選競爭激烈，有韓國瑜、郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中5人角逐。據中央社報道，昨日公布的國民黨總統初選民調，韓國瑜支持度為44.805%，相當第2名的郭台銘與第3名朱立倫的總和（見表）。根據這項民調結果，韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統選戰，對戰民進黨提名的總統蔡英文。韓國瑜也創下地方自治史紀錄，他是第一名上任半年多，就帶職參選總統的市長。

韓國瑜在民調公布後表示，心中充滿萬千感謝，包括感謝高雄市民給他這樣的機會，他承諾執行市長職務不會懈怠，「我還是高雄市長，一定會全力衝市政」。韓國瑜說，他心中沒有一絲一毫的喜悅，反而感到無比沉重壓力，未來挑戰很重大，希望大家一起幫忙，開創台灣未來，擁護中華民國。

國民黨主席吳敦義其後和韓國瑜及參選人周錫瑋、張亞中召開記者會，營造團結氣勢；但前鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫都未參與。在吳敦義的帶領下，韓國瑜、周錫瑋、張亞中，以及國民黨副主席曾永權、郝龍斌一起拉起手，高呼「國民黨加油」、「韓國瑜當選」等口號。

「成功不必在我」 朱寄語：快拜會郭台銘

朱立倫則在中午自行召開記者會，他祝賀韓國瑜代表國民黨征戰2020總統大選，並表示坦然接受初選結果。他表示「成功不必在我，但成功一定有我」，會不計個人榮辱，但求團結打拚台灣前途。他要謝謝台灣人民的厚愛，讓他有幸在這塊土地上替大家服務。朱立倫透露，初選民調公布後，他用簡訊跟韓國瑜表示恭喜，對方回應會來拜會自己，「我想他是想表達一個禮貌，我尊重韓市長」，但他強調會跟韓市長現階段表達兩個重點：第一、團結國民黨，第二、趕快拜會郭台銘董事長。

郭台銘僅發出聲明表示，恭喜韓國瑜贏得初選，並給予祝福。郭台銘說，向所有關心他的朋友、支持「果凍」（郭董諧音，郭的暱稱）的粉絲、以及一起打拚的伙伴，致上最誠摯的感謝；他表示，對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，願中華民國更強盛，願台灣人民更幸福。不過在聲明中，並未提及支持韓國瑜，也未說明是否脫黨繼續競選總統。

國民黨副主席曾永權在公布黨內總統初選民調結果後表示，黨中央提名協調小組將把民調結果提報17日中常會審議，並於28日提報國民黨全國代表大會正式通過提名人選。

採聯合競選 一批人馬兩次宣傳

外界關注韓國瑜未來如何與黨中央合作，國民黨組發會主委李哲華表示，黨副主席曾永權已先向韓國瑜提出，要建立雙方聯繫的窗口，未來將採聯合競選模式，由黨部扮演平台，連結總統和立委提名人，並在各縣市成立聯合競選總部、聯合文宣造勢等，一批人馬、兩次宣傳。李哲華並稱，韓國瑜的勝出可激起投票率，將對國民黨五五波立委選區選情加分。

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