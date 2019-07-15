首屆中非和平安全論壇京開幕

專家：改名表示華更重非安全

首屆中非和平安全論壇將為期一周。中國軍網報道，此前，國防部新聞發言人任國強大校表示，本屆論壇主題為：「攜手合作，共築安全」。各方代表將圍繞「攜手打造安全共築的中非命運共同體」深入研討，議題包括非洲安全形勢、地區熱點問題、非洲自主和平安全能力建設、中非和平安全合作等。

德國之聲引述南非國際事務研究所專家范斯塔登（Cobus van Staden）指出，中非合作論壇更名為中非和平安全論壇，顯示出中國對非洲的焦點愈來愈指向安全保障優先。在美國維克森林大學研究中國的非洲政策的政治學者本納卜達拉赫（Lina Benabdallah）則認為，會議名稱的改變並無深意。本納卜達拉赫指出，中國最關心的是加強在非洲的影響力，其途徑有多種，比如，密切與非盟的合作、擴大警察和軍事訓練、派遣更多維和部隊。這裏，在吉布提的軍事基地扮演中心角色。

吉布提成帶路樞紐

吉布提對中國並不只有軍事意義。亞丁灣畔的這個袖珍國家也是「一帶一路」的重要戰略樞紐。起始於吉布提港，一條鐵路通往埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴。這個鐵路項目全由中方出錢並建造。項目投資40億美元，中國進出口銀行提供貸款33億美元。

經由更多分線，未來將出現一個涵蓋整個東部非洲的鐵路網。本納卜達拉赫認為，中國將利用這一論壇，確保自己在非洲的經濟利益。