京錫安教會牧師女兒遭限制出境

金明日牧師在信中表示，他在北京錫安教會侍奉教會30年。眾所周知，北京錫安教會於去年9月9日被取締。與此同時，他個人的生活也受到極大的影響。他的女兒金婷婭畢業於美國加州大學洛杉磯分院（UCLA），以色列希伯來大學研究生院。目前已被美國華盛頓與李大學法學院錄取，本應該今年8月開學，繼續完成她的學業。但她出國時被以「可能危害國家安全」之名限制出境。

賣樓方知被限制買賣

他在信中還表示，去年迫於國內環境壓力，他的妻子陪兩個兒子到國外讀書。為支持孩子讀書，需要賣掉北京房產。但在辦理相關手續時，卻被告知房產被限制買賣。期間尋求法律救濟方式，但無任何回應。「對此罔顧法律和公義的做法，我感到不安和憤怒，不僅僅為我個人的遭遇，也為這個國家的未來憂慮和擔心。」金明日牧師特別要求為他和他的家人祈禱，並為中國的法治和正義祈禱，為其女兒出國完成學業開辟道路。

金明日是北京錫安教會牧師，錫安教在去年9月被當局以無登記為名取締後，他曾發表聲明反駁當局指控，表示教會幾年來一直爭取向民政局登記但都不獲允許，質疑當局以「未登記」作取締理由是「硬扣罪名」。他又批評當局違法侵犯財產權，要求他們為所造成損失和傷害負責。成立於2007年的北京錫安教會有逾1500名信徒，是北京市最大家庭教會。教會原本擁有7間禮拜堂，現已全部被迫關閉。