浙女童落水命案 警稱不涉失足邪教 指兩租客輕生傾向強 有意三人自殺

兩人詐騙謀生 死前剩30多元

本月初， 浙江省杭州市淳安縣公安局青溪派出所接章子欣嫲嫲報案稱，其9歲孫女章子欣被兩名租客以赴上海參加婚宴為由帶走，逾期未歸，下落不明，至前日尋獲女童屍體。鑑於案情重大，浙江警方成立聯合專案組，先後組織500餘警力分赴上海、福建、廣東和湖北調查。

死前飲酒 互相綑連外套

浙江公安廳昨通報，稱兩名投湖自盡的疑犯梁×華及謝×芳，均為廣東化州市人。2005年，謝女經介紹與梁男共同生活至今，未辦婚姻登記，兩人名下無房產、無車輛、無股票股權，近兩年來多次以欺騙手段向親友騙取錢財，用於旅遊及日常生活。由於兩人詐騙行為已持續多年，其通過詐騙滿足日常開銷的狀况愈來愈難維持。經調查，兩人自殺前銀行帳號餘額現金僅剩31.7元人民幣。經多方走訪調查，未發現梁、謝二人有參與邪教活動等情形。

7月8日凌晨，梁、謝二人在寧波東錢湖一觀景平台投湖自殺，全程均在錄影監控覆蓋區域，自殺前有飲酒、互相綑連外套及共同投湖。經檢驗兩人屍體表面無抓痕等損傷，毒化檢驗無異常，血液有含酒精。

經多方力量連日搜救，7月13日，在象山縣觀日亭正南方向16海里處（石浦海域）發現疑似被害女童遺體並打撈上岸。經鑑定，確認為失蹤女童章子欣，屍體表面未見明顯暴力性損傷，符合生前溺水死亡特徵。綜合錄影監控、目擊證人證言以及失蹤區域路况環境特徵等，警方初步排除女童為失足落水。

朋友圈炫耀上契證動機

浙江省公安廳主辦的《平安時報》專訪淳安失蹤女童案專案組負責人稱，據現有證據，該案基本排除拐賣兒童。對於梁、謝二人殺害女童的動機，專案負責人表示，經前期調查，2005年以來，梁、謝相識並長期同居後，一直沒有結婚，也沒有生兒育女。

兩人認識章子欣後，多次表露出喜歡並有想認她作乾女兒，如接放學，送拼圖玩具等。7月4日兩人騙出章子欣後，對其生活照顧格外體貼周到，梁×華曾在微信朋友圈中「曬」章子欣的照片，還稱「我認了一個乾女兒」。種種迹象反映出兩人有攜章子欣一起自殺的動機。

此前，不少網民將這一悲劇解讀為梁、謝信奉某種邪教，並將女童殺死作為冥婚花女。警方稱，未發現梁、謝二人有參與非法宗教組織等情形。警方同時也呼籲，全社會關注、加強少年兒童的安全防範教育，避免類似悲劇再次發生。​​​​