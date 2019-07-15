鴻蒙取新名 華為向歐盟申請「Harmony」商標

移動通訊領域的權威網站 GSMArena報道，華為已向歐盟知識產權局提交鴻蒙系統商標申請。之前的「Ark」，將作為華為操作系統「Harmony」在全球市場的代號，申請仍在審核。

華為董事長任正非7月4日接受法國新聞周刊《觀點》雜誌訪問表示，根據之前的一份技術報告，華為的系統比Android速度快60％。

據華為董事長梁華表示，鴻蒙系統是為物聯網開發的，主要用於自動駕駛、遠程醫療等低延遲場景。華為手機還是首選開放的安卓系統和生態，如美國不允許華為使用安卓，華為是否會把鴻蒙發展為手機系統，目前還沒有確定。

消息稱華為擬美國子公司裁員

另據《華爾街日報》引述不具名人士，華為計劃在美國子公司裁員。報道稱裁員料將影響華為一個美國研發子公司Futurewei Technologies；該子公司在德州、加州和華盛頓等州共有約850名員工。據報道，一些員工已收到裁員通知，並可能很快有進一步裁員消息。

一名知情人士稱，數百人可能會丟掉工作，不過沒有提供確切的數字。另一人稱，一些華為在美中國籍員工可選擇回國並留在華為的選擇權。華為對此不予置評。