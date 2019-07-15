蔡英文明訪聖文森特 總理拍片相迎

中央社報道，龔薩福（Ralph Gonsalves）日前在Twitter發布影片，他在影片中表示，聖文森全國都很期待蔡的到來，他也很期待與朋友相見。他特別提到，蔡英文此行的亮點之一是到國會演講，她將成為首名在聖文森國會演講的台灣總統。據報道，除了國會演講，蔡還將與龔薩福見證雙方簽署打擊跨國犯罪協定、與留台校友及台灣獎學金受獎生午餐座談、觀賞馬戲團演出等。

高調過境美國 新華社批挾洋自重

蔡英文13日起先後訪問海地和聖基茨和尼維斯，分別獲海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）和聖基茨和尼維斯總理哈里斯（Timothy Harris）到機場迎接，兩國領導人也都在Twitter發布多則有關蔡英文到訪的帖文。海地首都太子港在蔡到訪當日還同時懸掛海地和中華民國國旗。

蔡英文此次出訪期間高調過境美國，新華社對此發表評論，抨擊蔡為求連任，「孤注一擲，加快靠攏台獨勢力，企圖以加劇兩岸對立招納支持者」，適逢美國處於自身利益打「台灣牌」，兩者一拍即合，暴露「倚美謀獨」嘴臉，不過「一味挾洋自重，甘當外部勢力的棋子，不啻錯判形勢、背離民心，必將自食惡果」。