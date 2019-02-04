崔天凱Twitter反分裂 台外長：先談網絡自由 台駐美代表處轉發批「奧威爾式謬論」

蔡留美兩晚 崔斥違一中原則

正在出訪加勒比友邦的蔡英文日前過境美國紐約並停留兩晚，其間高調出席多項公開活動。中國駐美大使館12日率先發Twitter表示，允許蔡英文「過境」違反了一個中國原則和中美三項聯合公報，敦促美國政府正確處理台灣問題，避免損害中美關係與台海的和平穩定。隨後，崔天凱也在個人Twitter發帖稱，「台灣是中國的一部分。任何分裂中國的企圖都不會成功。玩火的人只會引火自焚。」中國駐美大使館之後轉發了崔的帖。

首帖打招呼 網民多嘲內地遏言論自由

崔天凱的帖引來大量反響，截至香港時間14日晚已有接近2000條留言，不過幾乎一邊倒反駁或諷刺他的言論。其中，正隨蔡英文出訪的吳釗燮昨透過台灣外交部Twitter回應，當中引用了美國國歌一句歌詞，「『自由』 就是這自由之地與勇者家園的最佳統治原則。但崔天凱沒搞懂；應該優先讓中國人民擁有發Twitter的自由」。帖並附上自己與紐約自由女神像的自拍。台駐美代表處也轉發了崔的帖文，評論道「又見奧威爾式謬論」。奧威爾式（Orwellian） ，是以英國左翼作家、社會評論家喬治·歐威爾所描述的破壞自由開放社會的社會福祉的做法。

內地禁止民眾上Twitter、facebook等境外社交網站，但部分官媒或機構及個人可以被豁免，其中包括《人民日報》、新華社等官媒，以及《環球時報》總編輯胡錫進等。崔天凱及中國駐美大使館上周一（8日）均開設了Twitter帳號，表示希望與美國網民加強溝通互動。崔至今發了3條帖文，首條向網民打招呼的帖有780多條留言，與今次一樣，不少網民嘲諷中國內地民眾沒有使用境外社交媒體的權利，批評政府壓制言論自由。

網民翻牆批習 拘留15天審問8小時

儘管遭到官方封鎖，但一直以來仍有內地網民利用VPN「翻牆」上Twitter。不過《紐約時報》今年1月的報道揭露，有多名內地網民因在Twitter發布批評政府或國家主席習近平的內容而受到公安拘留及審問，顯示內地政府的網絡審查範圍正在擴大。

報道提到，曾因使用Twitter遭到警方約談的網民中，有人曾被拘留長達15天，其間被要求觀看政治宣傳影片；有人曾被鎖在椅子上被審問8小時，另一人的家人遭到警方恐嚇。就在兩個月前，蘇州市廣播電視總台一高層也因用Twitter瀏覽「有害信息」被警方傳喚，並受到撤職處罰。

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