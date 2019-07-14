遭兩租客帶走 浙女童遺體海上發現 兩情侶租客投湖亡 案件撲朔迷離

向女童家人稱帶去上海喝喜酒

綜合內地媒體報道，遇難女童名叫章子欣，家在杭州市淳安縣千島湖鎮青溪村。章父在外工作，母親則返回重慶老家，兩人正辦理離婚手續。與章子欣同住的爺爺嫲嫲以種植、販賣水果為生，上月初由於住在當地酒店的廣東男子梁×華和女子謝×芳常向他們買水果，彼此漸漸熟絡；至上月29日，兩人聲稱租住酒店太貴，想租住章家，兩位老人就讓他們搬進自家的二樓。

幾日來，兩名租客對章子欣都很好，謝×芳還買玩具糖果給她玩。本月4日，梁謝聲稱要章子欣做花女，一起去上海喝喜酒，將她從家中帶走。至6日，章子欣的嫲嫲曾打電話給謝，問何時返，對方說會包車回來，但到7日仍沒送章子欣回家。嫲嫲再打電話給梁謝，卻已聯絡不上。章父聞訊再致電梁×華，表示如果不將女兒帶回就報警，梁稱手機沒電並關了機。

家人致電追問不果 未幾兩租客亡

至8日10時許，淳安縣公安局青溪派出所接到報案，稱章子欣從家中被兩名租客帶走，下落不明。與此同時，寧波象山縣警方通報，8日凌晨，梁×華、謝×芳被發現已在寧波東錢湖自殺身亡，女童則下落不明。杭州《都市日報》稱，結合監控影片和法醫勘查，判斷兩名租客自殺。監控影片顯示男女租客手挽手走向湖水深處，直到被水淹沒。

梁謝自殺留下許多疑團，下落不明的章子欣亦牽動民眾的心，各地也紛紛展開搜索行動。根據象山警方的信息，章子欣和兩租客在7日晚上7時18分，出現在當地的一條公路上，至晚上10時20分許，兩租客再在監控畫面上出現，卻不見章子欣。《福建日報》引述漳州東山縣警方稱，3人在4日到過當地，除在海灘玩，主要是超市購物。6日凌晨4時，3人又乘坐的士赴廣東汕頭。

至10日晚6時許，搜救隊員在象山縣松蘭山觀日亭發現章子欣的市民卡。12日，福建、浙江等地媒體聯動，發布尋找章子欣信息，齊祝她早與家人團聚。但至昨午，象山縣官方稱，中午12時30分許，在象山石浦海域海面發現章子欣遺體。至於兩租客為何帶走女童及自殺，以及女童的死因，警方稱仍在調查。