駐京周記：多名外籍教師涉毒 顯品德資質審查漏洞

涉事機構稱教師通過品德審核

澎湃新聞引述徐州警方通報稱，在上周的涉毒案件中，共查獲查獲19名吸毒者，其中16人為外籍，包括7名英孚教育中心外籍教師。當地警方證實，被拘的外籍教師證件齊全。英孚教育公關部門負責人回應稱，外籍教師品德和資質等方面的考量是通過第三方審核，並強調其當地機構共有60名外籍教師，教學未受影響。

此前《人民日報》揭發，曾是內地一所大學的外籍教師海爾斯（Daniel William Hires），在美國因涉嫌謀殺和性侵兒童而被警方通緝。同被控性侵而被通緝或留有案底的羅伯遜（Robert John Robertson）和羅賓森（Neil Robinson），也在北京貴族學校擔任英語教師多年。

外語培訓市場大 聘用制度須檢討

近年隨着政府推行教育雙軌制，大量民間教育機構紛紛以外語培訓或雙語教育等噱頭，搶佔由公立學校退出的教育培訓市場。雖然自2016年官方制定了相關管理規定，要求在中國執教的外國人至少持有學士學歷，且擁有至少兩年執教經驗，還需獲得工作簽證。北京、天津、上海則禁止母語非英語國家外國人任教。

就上述個案，雖說大部分外籍教師並非沒有任教資質。但面對即將突破2200億元人民幣的英語培訓市場，有關規定並未得到切實落實卻是不爭事實。就外籍教師涉毒案來看，暴露了對外籍教師背景調查有嚴重漏洞。對於英孚有超過10%的外籍教師涉案，中國教育監管部門必須深入檢討聘用制度和管理規範。若能由官方建立外籍教師資料庫，不僅方便民眾查詢，也可以防範有外籍人士渾水摸魚。

明報記者 鄭海龍