哥大演講 蔡英文：香港經驗 證獨裁民主無法共存

出席台美企業高峰會

蔡英文前日上午與前美國副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）早餐會後，出席由美台商業協會（USTBC）與外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會，聚焦中美貿易摩擦下台灣與美國企業的機會與挑戰等議題。中央社報道，訪問團幕僚在會後表示，在中美貿易衝突的國際經貿架構下，台美間的深化合作，不僅重要也引起重視。而阿米蒂奇會後稱，有推進台美洽簽自貿協定的想法。

蔡英文下午獲邀至哥倫比亞大學舉行閉門演講，提及台灣對於區域和平及民主的角色，並再次提及香港，強調一國兩制模式威脅台灣民主。蔡英文表示，台灣現在的危機是被 「經濟利誘而危害民主」，以及假新聞當道，危害言論自由表達空間，但這也是全球民主的挑戰。她強調不能為了經濟就犧牲民主，台灣會與美國維繫印太區域的民主及和平努力。

出席僑宴 稱首以台總統身分訪紐

晚間出席僑宴時，蔡英文稱自己是第一次以台灣總統的身分來到紐約，目的不是重溫往日讀書時光，而是為了讓台灣走出去。她又說面對傳統與多元性的威脅，政府有決心守護國家主權，也願意分享堅毅不撓的經驗並貢獻國際社會。

英國廣播公司（BBC）中文網報道，華府史汀生中心（Stimson Center）智庫研究員孫韻（Yun Sun）受訪時稱，蔡英文此行過境的時間相當長，而紐約的政治意義又相當重要。因為大陸強烈反對並批判蔡英文過境美國，美國的安排看起來有挑釁意味。而繼前日遭反對人士抗議後，蔡英文昨在fb稱，在前往哥倫比亞大學時再有數十位抗議者說要打倒她，但自己「不會被打倒，就像台灣的民主和自由」。