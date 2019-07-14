俄通報助華破航天將領涉美諜案 情報共享建功 消息：顯戰略伙伴誠意

子在美留學 多次複製航天軍方密件

本月初，一則錢衛平涉間諜案消息在內地互聯網熱傳，指錢衛平是因其子在美求學時遭美國中央情報局（CIA）策反，惟並無詳情，而北京官方至今未證實上述傳聞，惟相關帖文仍未遭刪除。

據北京消息人士向本報證實，錢衛平涉諜消息基本屬實。消息稱，錢衛平在美留學的兒子利用假期返家之時，多次翻拍和電子複製涉及解放軍裝備及載人航天等相關涉密文件，其間錢衛平雖有察覺，但並未深究，「至於錢衛平如何涉案，軍方保衛部門還在調查之中」。消息透露，此前軍方並未察覺到錢衛平涉案的蛛絲馬迹，而錢的兒子在美遭CIA策反的線索亦是透過俄羅斯情報部門獲得。今年5月底，錢衛平之子從美回國後再未出境，相信亦因涉案而被扣查。

軍方檢視將領子女外國留學問題

另有消息稱，除錢衛平兒子涉案外，錢在美國的兩名女兒亦被召回國，但目前尚未有她們是否涉案的消息。錢案爆發後，解放軍正重新檢視高級將領子女去外國留學的相關安全問題。

據中國載人航天工程網消息，3月15日，中國載人航天工程運行與管理支持中心工作啟動會在京召開。中科院院長、黨組書記白春禮，中國載人航天工程副總指揮、軍委裝備發展部副部長錢衛平出席工作啟動會並講話。這是官方首次披露錢衛平履新中央軍委裝備發展部副部長的消息，也是錢最後一次公開露面。

中俄自1996年締結「戰略協作伙伴關係」，2014年5月兩國升級為「全面戰略協作伙伴關係」，今年6月，國家主席習近平訪俄期間，兩國再將關係提升為「新時代全面戰略協作伙伴關係」，在中外雙邊關係屬首次。據了解，戰略協作伙伴關係包括涉及情報共享和交流，但過往多針對與兩國有關的第三國情報，而今次俄方通過情報共享機制將中國軍方將領涉諜線索交與中方，做法罕見，或是向中方顯示其對戰略協作伙伴的誠意。

56歲的錢衛平是江蘇宜興人，1980年考入國防科技大學，是航天測控和通訊專家，曾任中國載人航天工程測控通訊系統總工程師，參與神舟1號至9號通訊規劃及嫦娥2號月球探測系統設計師。他原任中央軍委裝備發展部信息系統局局長。消息稱，錢涉諜案對航天科技及軍方高新裝備等均有重大影響，甚至超過2004年空軍指揮學院院長劉廣智父子涉台間諜案。

明報記者

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