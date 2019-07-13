被指精日撐獨惹查核 台生棄武漢大學交流

fb發帖稱盼日本「收復台灣」

據網友上載截圖顯示，名為「Chuck Ko」的fb帳戶今年4月30日發文，對於日本進入令和時代表示，「期待有一天偉大祖國收復失去的台灣島，和平統一全日本，成為大和民族偉大之復興，共築日本令和夢。兩島同屬一日，一國一制」。該帳戶5月17日又發帖文稱「謝謝蔡英文，2020唯一支持」。

有內地網民認為「Chuck Ko」帳戶主人柯筌耀，就是即將交換至武漢大學的台籍交換生，指摘其言論「精日台獨」，質疑武漢大學「政審」形同虛設。武漢大學昨日在官方微博回應，稱武大港澳台事務辦公室正核實柯筌耀社交媒體言論，將根據調查結果，依法依規處置。

陸網民揭發 質疑武大政審形同虛設

武大錄取通知書顯示，根據台灣師大與武大兩校學生交換協議，經台師大推薦及武大審核同意，柯筌耀獲武大錄取作一學期的交換學習，時間為今年9月2日至2020年1月11日。由於柯筌耀剛取得台師大體育碩士學位，目前還在台灣工作，他接受中央社採訪時表示，已決定不前往武漢大學交換就讀，感謝外界關心。對於大陸有人「翻牆」檢查其言論，且是只限好友瀏覽的文章截圖，他感嘆「無辦法」。