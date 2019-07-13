2000萬人受災 應急部視訊了解汛清

經濟損失534億 偕7省開會應對

目前內地多省汛情嚴峻，中新社報道，昨晨7時長江武漢關水位突破25米設防水位。武漢市防汛抗旱指揮部辦公室稱，該市已啟動防汛應急IV級響應，並組建1225人的搶險救援大隊和交通保障隊伍，另外籌集各類運輸車船372架，各區亦成立300人以上的區級防汛應急搶險隊伍。武漢將關注三峽水庫調度、上下游周邊區域降雨對武漢市河道水位影響，提前預測過境洪水可能造成的高水位。

《中國青年報》引述統計稱，自6月汛期以來，截至7月11日，浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、貴州等25省區和新疆生產建設兵團1991萬人次受災，受災農作物達1,761,400千公頃，直接經濟損失534億元。未來一周，南方地區將連續出現強降雨天氣，強降雨仍將位於浙江、福建、江西、湖南、廣西等地，與前期強降雨區域高度重疊，防汛形勢嚴峻。