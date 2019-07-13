山東大學「學伴」計劃惹爭議 1留學生配對3內地女生 被質疑扯皮條

央媒炮轟 校方道歉：將全面評估

澎湃新聞報道，山東大學「學伴」計劃2016年開始實施，從2017年的一對一配對，至2018年則改為每個留學生配3個健康學伴，形成3人學伴小組，落選學伴則列入學伴庫。該校學伴報名表以及學伴管理規定中，並不規避異性學伴問題，還特別強調學伴的性別，將「結交外國異性友人」列為選項。

事件曝光，源於有網帖上周六（6日）指山東大學的學伴項目為每名留學生配對3名內地女生，引發輿論嘩然。紅星新聞報道，學伴招募計劃負責人認為該說法是惡意曲解。有受訪學生稱，學伴之間的交流除了遊玩外，更多的是線上交流，解答校園生活疑難。

山東大學周日（7日）稱，計劃是為了「友好交流」，而且非自家獨創，包括南京大學、中山大學、吉林大學等高校也曾舉辦類似項目，懷疑有人炒作事件。不過網民並不買帳，直斥這是為留學生「拉皮條」。新華社旗下《半月談》和人民網亦發表評論，斥山東大學給予留學生「超國民待遇」有失公允。《中國經營報》在官方微博發起投票，不到1.2萬人的投票中有1萬人投票反對學伴項目。

昨日山東大學通過官方微博回應稱，在「學伴」項目實施過程中，由於審核把關不嚴，在相關報名表格中出現「結交外國異性友人」不當選項等問題，引發不良影響，對此深表歉意。下一步，學校將對「學伴」項目全面評估，認真總結反思，不斷改進工作。

留學生獲「超國民待遇」爭議不斷

而在此事前，福建農林大學埃及籍留學生尤涅斯（Younes）周二（9日）因在市區騎電動車載人，與交警發生衝突，後尤涅斯被口頭警告後離開。有網民認為若是國人與交警衝突，至少被行政拘留，對留學生的處罰顯然屬「超國民待遇」。周四（11日）再有網帖直斥山東財經大學不顧考試和放假時間，強迫部分學生將有獨立洗手間的宿舍讓給留學生，低年級女生卻被要求留下與留學生在同一棟宿舍樓共處。