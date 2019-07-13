華為董事長：美國鬆綁未見實質改變

新浪網報道，華為昨發布《2018年可持續發展報告》，華為董事長梁華表示，針對美國有意放寬對華為供貨，華為能理解美國總統特朗普的表態，但尚未見到實質改變。「美國把華為放入『實體清單』我們是反對的，這對任何一方包括美國企業都是不利的。不是放鬆而是應該取消這個禁令。」梁華強調，如果美國供應商獲准重新向華為供貨，華為會要求保持可以持續穩定的供貨。

《紐時》：美商在華被當局滋擾

另據《紐約時報》報道，中美貿易戰升級期間，陸續有美國商界、政界等經常前往中國的人士受滋擾，並提到一名任職於「科氏工業集團」（Koch Industries）的美籍華裔高管，6月下旬在中國被告知不能離開酒店，並被盤問數天。科氏在中國有大量投資，亦是美國共和黨金主。報道引述美國博欽（Perkins Coie）律師事務所北京辦事處合伙人齊默曼（James Zimmerman）表示，中國政府是想向特朗普政府釋出可進行「人質外交」的信號。