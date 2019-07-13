北京宣布制裁對台售武美企

央視「新聞聯播」報道，外交部發言人耿爽就中方將制裁參與對台軍售的美國企業答記者問。有記者問：「美國日前宣布了價值約22.2億美元的售台武器計劃。有消息稱中方將對相關美國企業進行制裁，你能否證實？」耿爽回答：「美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反『一個中國』原則和『中美三個聯合公報』規定，損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。」

此前，外交部表示，美國對台售武「損害中國主權和安全利益。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此向美方提出嚴正交涉」。國防部前日也發表談話，強調「將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權安全和領土完整」。

涉通用動力 承包M1A2坦克毒刺導彈

今次美國批准向台灣售武，包括108輛M1A2艾布拉姆斯（Abrams）主戰坦克和250枚毒刺（Stinger）防空導彈及相關設備等。彭博社報道，根據五角大樓聲明，軍售的主要承包商包括美國通用動力公司、英國航太系統公司（BAE）和奧什科什公司（Oshkosh）。公開資料顯示，M1A2坦克和毒刺導彈的主要生產商都是通用動力。

阿米蒂奇昨對台媒說，中國要制裁美國企業的議題存在已久，他記得多年前在政府任職時，有一家美國國防工業廠商準備賣武器給台灣，中國當時也這麼威脅說，「他們說了，但始終沒做。通常是雷聲大，雨點小」。

另美國有線新聞網絡（CNN）報道，美軍參謀長聯席會議（JCS）主席提名人、陸軍參謀長麥利（Mark Milley）周四（11日）表示，中國藉觀察美軍在中東戰事學習如何作戰，今後一個世紀都將是美軍「首要威脅」。不過他亦強調中國並非敵人，而是競爭對手。