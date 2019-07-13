訪台駐美機構 晤17邦交國駐聯國代表 蔡英文高調過境紐約 北京強烈反彈

蔡英文過境紐約創下數個第一次，中央社報道，蔡英文抵紐約後首站是到台灣駐紐約辦事處並公開接受採訪，這是現任台灣總統首次在台駐美機構公開受訪。蔡英文還在辦事處出席與邦交國駐聯合國常任代表的歡迎酒會，這也是台總統首次在紐約與邦交國駐聯國常任代表會見，台灣的17個邦交國代表均有出席。

籲邦交國代表在聯國挺台

蔡英文致辭時表示，台灣2300萬人民有權利參與國際事務，不應受任何政治前提干擾，台灣不會屈服恫嚇，希望今年9月能再看到友邦繼續在聯合國力挺台灣。伯利茲駐聯國常任代表楊恩（Lois Michele Young）稱她將為台灣發聲，爭取參與國際民航組織（ICAO）大會，而台灣友邦將撰聯名信，爭取台灣記者與遊客進入聯合國機構。

隨團出訪的民進黨團幹事長管碧玲說，蔡英文在美國視察駐美機構並進行外交接見，等於處理國政，是美國對蔡英文「關鍵性的、突破性的禮遇」。路透社引述美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）稱，美國延長過境時間顯示華府支持蔡英文，認為美方認同蔡英文與北京打交道表現出的「謹慎和克制」，這也是美國給中國的信號。

美前副卿與蔡會晤 稱待遇勝以往

蔡英文在紐約第2天、12日上午與美國前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）舉行早餐會。阿米蒂奇會後說，他認為蔡英文此次所獲待遇比以往好許多，代表「美國透過對待總統的方式，盡其所能地向台灣領導人與台灣人民表示尊重」。

蔡英文過境美國，引起北京強烈反彈。外交部新聞發言人耿爽強調，中方堅決反對美台的官方往來，這一立場堅定明確，「中方已經就此向美國提出了嚴正交涉」。 新華社報道，國台辦發言人馬曉光昨表示，蔡英文圖藉外部勢力挑戰「一中」，嚴重破壞台海和平，從中牟取政治利益。

正外訪的國務委員兼外長王毅也發出嚴厲警告，王毅表示，前幾天美國政府不顧中方嚴正立場和堅決反對，向台灣售武，中方已提出嚴正交涉。他指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，「任何人、任何勢力都不能阻擋兩岸實現統一的歷史進程，都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志」。

王毅警告美勿在涉台問題玩火

王毅警告，美方應充分認識涉台問題的嚴重性，以實際行動恪守「一中」承諾和「中美三個聯合公報」規定，切實按照兩國元首就推進協調、穩定、合作為基調的中美關係達成的重要共識，正確處理涉台問題，勿向台獨勢力發出錯誤信號，不要在涉台問題上玩火，「如果試圖給中美關係製造新的困難和麻煩，最終必將搬起石頭砸自己的腳」。

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