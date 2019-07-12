暴雨持續 水利部提醒粵桂等10省防洪

湖南11死6失蹤 經濟損失53億

湖南「紅網」報道，該省上周六（6日）迎來今年入汛以來最強降雨，省防汛抗旱指揮部表示，截至昨天8時，省內10市州76縣市279萬人受災，造成11死6人失蹤，直接經濟損失達53.1億元。

新華社消息，前日下午，湘江洪峰過境湘潭，湘江湘潭段水位超過警戒水位，排除大堤安全隱患已成防汛工作重點。10日晚雨湖區的十萬壠大堤出現險情，經民眾日夜搶險，險情昨日受控。

據最新預報，今日起江西又將迎來強降雨，其中今日至14日該省中北部部分地區有暴雨，局部有大暴雨，防汛形勢依然嚴峻。根據汛情和災情形勢，江西相關單位相應啟動應急響應，全力投入抗洪。貴州中部及以西以北地區今明兩日也有中到大雨，局地有暴雨，部分鄉鎮有大暴雨。貴州省防汛抗旱指揮部從7月11日10時啟動防汛Ⅳ級應急響應（分4級，I級最嚴重）。