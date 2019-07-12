莫斯科銀行存款 被指攜黑錢 華商遭劫1700萬 俄特種兵被捕

銀行職員通風報信

俄羅斯傳媒《生意人報》報道，事發6月10日，一名在莫斯科「薩達沃」商城工作的中國公民，攜1.4億盧布到當地銀行存款。疑犯收到銀行職員通風報信後到場，以中國商人所攜錢款是黑錢為由搶劫，其後分贓。

俄羅斯衛星通訊社引述莫斯科駐軍軍事法院表示，法院本月4日下令逮捕5名涉嫌持械搶劫的聯邦安全局人員，還有兩人現被軟禁於住宅。俄聯邦調查局發現，7人為有組織犯罪，並與一家銀行長期非正式合作，「以黑吃黑」。警方已暗中跟蹤調查約1年，涉及案件5到12宗，涉案金額達數億盧布。

任職俄聯邦安全局 7人全數落網

俄羅斯NTB電視台新聞網透露，7名疑犯中最少有4人在精英部隊服役，其中3人隸屬阿爾法特種部隊，1人隸屬信號旗特種部隊，另外2人是高加索特別分隊部門的軍官，還有1人是聯邦安全局學院的工作人員。阿爾法與信號旗部隊，前身均為蘇聯國家安全委員會（克格勃）屬下頂尖特種部隊，前者主責反恐，後者隸屬克格勃第一總局「特別行動局」，現屬聯邦安全局特別用途中心分隊；高加索特別分隊部門前身則為蘇聯的駐葉先圖基市（Essentuki）的特種部隊。

案件目前仍在調查，俄羅斯聯邦安全局和俄羅斯政府均未回應事件。俄羅斯國際文傳電訊社報道，FSB領導層已知悉案件，據消息人士透露，共15人涉案。《莫斯科時報》早前指出，如涉案人員搶劫罪成，將面臨最高15年監禁。

內地觀察者網稱，這並非俄聯邦安全局首次出現類似醜聞。據美國傳媒Daily Beast報道，今年4月，安全局高加索特別分隊有3名成員，涉嫌在抄家時不攜帶防彈插板（防彈背心配件），將查抄的現金放入防彈背心以避過事後搜索，遭俄羅斯有關部門逮捕。