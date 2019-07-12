北京聞風﹕武漢辦「軍運會」 為軍方「體檢」／文：鍾鳴九

軍運會素有「軍人奧運會」之稱，每4年舉辦一次。為紀念二戰結束50周年和《聯合國憲章》簽署，首屆軍運會於1995年在羅馬舉行。

武漢軍運會的會徽名為「和平友誼紐帶」，由「五角星」、「和平鴿」、「彩帶」、「7」等元素構成。而吉祥物「兵兵」的設計，靈感源自中國一級重點保護野生動物中華鱘。

軍事體育訓練中心首亮相國際舞台

值得關注的是，本屆軍運會將是中國新一輪軍改後軍內專業體育力量資源的首次體檢，也是新成立的中央軍委訓練管理部軍事體育訓練中心在國際舞台的首度亮相，因此備受中國軍方重視，較早便發出「堅持以我為主，充分內部挖潛，全面充實運動員、教練員、科研醫療人員，組成要素齊全、功能完備的備戰陣容和保障隊伍」的動員令。

中國軍隊由陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊等組成，是全球現役兵員最多的國家軍隊之一。中國軍人體育項目開展較早，幾乎包括所有國際比賽項目，成績處世界前列。舉辦軍運會是中國軍隊綜合體育實力的體現。

軍方表示，本屆軍運會將秉承「體育傳友誼」宗旨，尊重對手、研究對手、學習對手，通過賽場上切磋技藝、公平參賽，賽場外交流文化、增進友誼，擴大「朋友圈」。 據悉，將有百餘國家的上萬名軍人運動員匯聚武漢，參與27個大項、329個小項的比賽。中國除高爾夫球外，將參加26個大項比賽。在前六屆，中國4次獲得金牌總數第二名、兩次第三名。

解放軍誕生地 南昌起點傳火炬

消息人士透露，本屆軍運會的火炬傳遞將於8月1日在江西南昌開始，這裏是中國人民解放軍誕生地。火炬傳遞將持續兩個多月，涉及內地27個城市。

鍾鳴九