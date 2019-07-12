蔡英文外訪：過境美國行程緊湊

訪4邦交國 有台媒質疑為選戰造勢

中央社報道，這次名為「自由民主永續之旅」的外訪，將依序前往海地、聖基茨和尼維斯、聖文森特、聖盧西亞這4個加勒比海友邦。周六（13日）前往海地前將先過境美國兩晚。蔡英文昨午在桃園機場啟程前發表講話，稱這次出訪將會向世界傳達台灣的3個主張，即台灣會與世界各國共享自由開放的價值，堅定守護民主制度，並會以永續發展為目標來推動互惠互助的國際合作。

蔡英文昨日下午也在Instagram發文表示，「我正在自由民主永續之旅的路上」，並分享空軍出動4架F16戰機伴飛的照片。在專機上，蔡英文又預告飛機降落紐約後會有連串緊湊行程，但未有公布具體內容。

《聯合晚報》昨評論稱，適逢大選年，蔡英文出訪友邦增添了政治味，拚外交之餘，「無非是出口轉內銷，搞搞選舉聲勢」，稱出訪友邦只是過場，真正舞台是過境美國。

美國雜誌網站《外交政策》（Foreign Policy）前日亦刊文稱，蔡英文曾民調低迷，差點成為台灣第一名未能通過黨內初選的現任總統，但如今形勢逆轉，這其中有來自中國的「偶然之手」，因香港的抗議活動，激起了台灣人關注並擔憂受北京威脅。