港高鐵增14站 3小時抵汕頭 長途線直達雄安天津

日增4長途班次 駁重慶天津南寧肇慶

由即日起，西九龍站每日新增4對長途列車，取代4對短途列車，分別連接重慶西、天津西、南寧東和肇慶東；亦增加遵義、貴陽東、佛山西等站。其中天津西開出的列車，中途停經白洋淀、石家莊、廣州南等站，全程約10小時，二等座票價約1200港元。雄安新區的旅客可在白洋淀站上車，直達香港。

本報記者昨日乘搭首班香港西九龍站至汕頭站的高鐵列車G6392/89，下午2時14分由西九龍站出發，沿途停福田站、深圳北站、深圳坪山站、汕尾站、潮陽站、潮汕站，下午5時37分到達汕頭站，車程3小時23分，票價192元人民幣（約218港元）。同列車下午5時59分從汕頭回程，晚上9時07分抵達西九龍站，車程約3小時8分鐘。

首班從香港開往汕頭的高鐵抵達後，汕頭市政府特意安排鑼鼓和扇舞表演的歡迎儀式，以迎接首批乘搭列車抵達的乘客；當地傳媒和電視台亦全程直播採訪，汕頭市統戰部部長陳麗文表示，高鐵通車將為100多萬在港潮汕人帶來便利。

在昨日首班車乘客中，不少是本地旅行社「高鐵遊」的團友，大部分是退休人士。張先生一行6人結伴，他表示自己第一次搭高鐵出行，特別選擇高鐵團體驗，認為約1200港元的團費「不算貴」，「以前搭火車太古老，高鐵服務員態度又好」。

往汕頭票價192人幣 暫每日一班

家住港島、經常往返港汕兩地的戴先生對本報稱，過去乘搭高鐵從西九龍站到潮汕站，加上取票候車，約需6小時，和往深圳北站搭車至汕頭站需時差不多。由港島直達汕頭市區巴士，則耗時6.5至7小時，但高鐵開通後直達巴士班次大幅減少。直達高鐵開通後，大約4.5小時可回到家。他表示，現時每日一班往返的班次太少，希望增加班次。

返汕頭探親的李小姐也表示，汕頭站較原先的潮汕站更近市區，「到站基本上就到屋企」，而原先由潮汕站轉乘其他交通工具，還需近1小時才能到家。

明報記者 劉曉宇 汕頭報道