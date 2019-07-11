美國務院：軍售無改「一中」 《人民日報》斥以台制華

美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）周二回應對台軍售時說，「美國在台灣的利益，尤其是與軍售有關的問題，是為了促進台海和地區和平與穩定。當然，我方長期以來基於『三個聯合公報』和《台灣關係法》的『一中政策』沒有改變。」美國之音報道，奧特加斯強調，《台灣關係法》要求美方幫助台灣維持足以自衛的能力，軍售正出於遵守《台灣關係法》。

美國國務院周一批准對台22億美元軍售案。這是特朗普上任以來的第4次對台軍售。

專家：軍售規模大 仍屬防禦性質

美國智庫蘭德公司防務專家何天睦（Timothy Heath）認為，此次軍售規模雖大、武器先進，與過去軍售有所不同，但整體上還是防禦性質，基本上不可能改變地區的軍事力量平衡。不過他認為，這次軍售有其政治意義，可看作美台關係提升的一部分。

《人民日報》社論昨批評，在當前兩岸形勢下，美國這行徑不但將向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，加劇台海緊張，也給中美關係帶來不確定性；並警告蔡英文當局勿幻想搞「以武拒統」，「無論抱誰的大腿，在《反分裂法》和人民軍隊面前，都不過是螳臂擋車」。