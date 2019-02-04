高層通話同日 美豁免110項華貨關稅 華稱就落實元首共識交換意見 美稱「有建設性」

討論面談事宜 細節未定

中國商務部發表公告稱，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴周二晚應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話，商務部部長鍾山參加通話，「就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見」。

路透社引述庫德洛（Larry Kudlow）稱，雙方通話「進展良好且富有建設性」，正討論面談事宜，但指協議看起來仍「遙不可及」。他稱貿談在今年初取得進展，但隨後陷入停滯，他希望中美能「在中斷的地方繼續前行」，但表示對此並無把握，顯示中美會繼續在此前的協議草案基礎上談判還是「另起爐灶」，尚不明確。

不過，庫德洛仍然認為，雙方貿談團隊若可面對面會談是好事，又稱美方官員可能會去北京，但暫無相關細節。另一美方官員表示，「雙方將繼續適時舉行會談」。

同日美國政府表示，將免除從醫療設備到關鍵電容器等110種中國產品的高額關稅。路透社稱，美國2018年7月6日揭開關稅戰序幕，對價值340億美元的中國商品加徵25%的關稅，貿易戰現已擾亂全球供應鏈，造成數十億美元的損失。現今公布的最新豁免清單，豁免期可追溯至上述關稅實施當日，並從周二（9日）起計為期1年。

新豁免清單包括醫療設備電子元件

美國1年前以中國多年來盜竊知識產權、以不公貿易手段侵害美國利益為由，打響貿易戰，先後3次對價值數百億到2500億美元中國商品徵收懲罰關稅，但滿足產品只能從中國採購、與「中國製造2025」計劃無關等條件的企業可申請豁免。

據路透社報道，不計昨天的豁免清單，美國貿易代表辦公室（USTR）在過去一年已批准1000項豁免申請。其中世界最大的醫療設備製造商美敦力（Medtronic）提出12項豁免請求，當中用於治療肝臟腫瘤設備的一個部件獲批。美敦力稱，研發投入較高的零部件面臨知識產權盜竊風險最大，但這些零部件並不在中國生產。

網絡安全公司Palo Alto Networks Inc也獲得了從中國進口的一種鉭電容的關稅豁免，該零件用於控制網絡防火牆設備中的電流。公司稱這種電容器不屬於「中國製造2025」中的高科技項目，替代品也不在美國生產。放射治療設備生產商Varian Medical Systems Inc稱，關稅令其在歐洲市場的競爭中處於不利地位，亦找不到好的替代方案，其部分產品也獲得關稅豁免。

USTR 5月收1.3萬份豁免申請

USTR今年5月收到近1.3萬份關稅豁免申請，但拒絕了其中的5311份。不獲豁免的例子包括Tesla部分中國製汽車電路，USTR指那些零件對「中國製造2025」具「戰略意義」。

明報記者

（中美角力）

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