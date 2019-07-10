受迫害憂殘疾兒被抓 盼逃離大陸 地下教會六口家抵台申庇

秋雨教會去年被取締 牧師被捕

去年12月9日，成都市當局對該市的秋雨聖約教會採取取締行動。當時這個有500餘名教友的教會，陸續有100多名成員被拘押審問。秋雨聖約會牧師王怡及其他4名教會成員目前仍被拘留，王怡被控煽動顛覆國家政權罪。

秋雨教會基督徒廖強一家六口持有中國護照和「醫美健檢」15天停留台灣的簽證，以自由行方式，本月1日先到泰國，4日轉抵台灣後決定逃亡。自由亞洲電台引述廖強稱，秋雨教會去年底被取締，之所以在7個月後決定舉家逃離大陸，是擔心收養的3歲殘疾兒隨時被抓走，「教會中已經有其他家庭和收養兒被硬生生拆散」。

稱曾遭非法傳喚24小時監視

廖強說：「我們根本不敢再冒失去他的風險！這是我們選擇跑出來的原因，如果不是這個原因，我們不會出來。」廖強和女兒、女婿表示，他們都曾遭非法傳喚，廖強強調，他們應是秋雨教會去年遭迫害後，首個逃出家庭。他們知道台灣沒有難民法，不想為難台政府，希望透過美國基督教組織協助，輾轉到美國等第三地，尋求政治庇護，盼台灣政府能給他們多點停留時間，待手續辦好就會離開。

廖強稱，自從去年12月9日半夜被警察敲門，家門前經常有派出所派來的社區人員對他們24小時監視，多的時候甚至有十多、廿多人盯着他們一家。

台：待提出具體個案再處理

對於廖強一家人表明逃亡台灣、欲尋求政治庇護，台灣當局表示，尚未接獲相關陳情。台移民署發言人鍾景琨稱，「我們必須等到他提出來，具體個案了解看看，再做處理。」

陸委會發言人邱垂正則表示，「我們沒有得到這方面的資訊。如果他們有這些想法，應向移民署表達，我們就會依照過去個案處理程序加以了解。」邱說會依照國際慣例，也會參考當事人訴求及移民法精神，審慎處理。