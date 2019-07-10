談判代表本周通話 美促華速購農產品

路透社報道，庫德洛周二接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時稱，習特會後美方暫緩升級關稅，中方也應繼續「本着誠信」購買（move ahead with "good-faith" purchases）美國的農產品如大豆、小麥等，並且希望中方立即購買。但他隨後又稱，購買農產品沒有時間表，「重質不重速」。

對於即將重啟談判，前白宮助理貿易代表穆恩對「美國之音」表示，習特會後雙方沒有簽署聯合聲明或公布任何具體共識，顯示貿談還在原地踏步，不過其中的心理因素改變了很多，中國讓步的可能似乎變得更小。中國日前提出要美國取消全部已加徵關稅，他認為這一直是中國的核心訴求之一，但能否取消很大程度上取決於美國總統特朗普，因特朗普視關稅為重要談判籌碼。

傳統基金會創辦人：對協議非常樂觀

不過，傅爾納昨日出席論壇時接受本報專訪表示，他對中美能夠達成經貿協議「非常樂觀」，又指論壇上中美兩國的朋友都如此認為。但他強調特朗普「沒協議好過壞協議」的堅持，認為協議必須是透明、具體、具有執行機制。傅爾納說，大阪峰會後，大家都感到兩國領導人都有意願達成協定。他認為協議將在美國2020年大選前達成，「又或許今年」；若達成協議，美方或會取消部分關稅。

明報記者