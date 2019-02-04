美對台售武170億 京嚴正交涉促撤銷 包括百輛M1A2坦克 台：更有信心衛台海和平

另包括250毒刺式防空導彈

路透社報道，美國國務院已批准總值22億美元的對台軍售方案，國防合作安全局（DSCA）周一已通知國會。該方案包括108輛M1A2與相關設備約值20億美元；250枚毒刺式防空導彈與相關設備，約值2.23億美元。軍售方案還可能包括122支白朗寧M2重機槍、216支M240通用機槍、彈藥、負責拖回失靈坦克的大力神裝甲車、重型運輸設備和相關輔助系統。

DSCA新聞稿稱，美方是基於《台灣關係法》對台軍售。這項軍售將令台灣持續現代化並保持可靠的防禦力，有助於提高其安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。DSCA又指出，要強化台灣對當前與未來區域威脅的應對能力，這些坦克將有助台灣更新軍事能力目標，同時加強與美國和其他合作伙伴的相互操作。新聞稿強調，軍售不會改變區域基本軍事平衡。

美：助台應對威脅 區內軍事平衡不變

這次是美國總統特朗普任內第4次對台售武。《紐約時報》報道，美國議員有30天時間審議該方案，但預計他們無意反對。

中央社報道，台灣總統府、外交部和國防部分別發表聲明，均對美國政府發出新一批對台軍售通知表示歡迎。雖說美方要3年後才交貨，總統府發言人張惇涵表示，對於美國政府持續以具體行動履行對《台灣關係法》與「六項保證（Six Assurances）」的承諾，協助台灣強化自我防衛力量，表達由衷感謝。他又說，美國政府對台提供防衛武器，支持台灣建立堅強國防實力，以嚇阻可能的軍事威脅，讓台灣在捍衛台海和平與區域穩定上更具能力與信心。

美國在台協會（AIT）代理發言人黃博倫（Aaron Huang）表示，美方將這項軍售視為「審慎的（prudent）」防衛投資，藉由支持台灣持續推動現代化防衛力量，協助有效防衛台灣。

中國外交部發言人耿爽昨日主持例行記者會時被問到美國對台軍售一事表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉；中方敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫，以免對中美關係及台海和平穩定造成進一步損害。央視報道，中央外事會辦公室主任楊潔篪昨也就美國對台售武一事，表明中方堅決反對的嚴正立場。

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