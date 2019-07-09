深圳體育館清拆時倒塌 3死6傷 曾列全國最先進 重建增座位

倒塌的深圳體育館位於深圳市福田區筍崗西路2006號，與深圳體育場、深圳游泳跳水館和網羽中心同屬於深圳市體育中心。

1987年建成 被譽「八大文化設施」

深圳新聞網報道，去年7月底，深圳市體育場周邊區域開始封閉，據當地政府的改造公告，深圳體育館將會拆除重建，新建的體育館會從原來的6000個座位增加到1.6萬個；而深圳體育場則保留主體結構，座位會從原來的3.2萬個增加到4.5萬個。

意外發生於昨日上午11時30分，體育館突然發生坍塌事故。據《南方都市報》報道，倒塌的體育館傾斜在地面，有一角呈現凹陷狀態，許多石塊堆積地面。事發時有市民稱聽到非常巨大的聲響，「往這邊看才看到坍塌了這麼大一塊。」事發後現場已被封鎖，警車、消防車、救護車等陸續抵達現場。

據附近工人表示，倒塌的體育館前身是籃球館，由於要升級改造，已經清空裏面所有商舖，倒塌前剩下幾根柱子支撐，外圍基本拆除。 意外造成6名工人受傷，另有4人被困。

工人：剩幾根柱支撐 外圍已拆除

福田區政府在官方微博帳號「福田發布」通報稱，截至下午4時50分，4名被困人員已陸續全部救出並緊急送往醫院救治。經全面搜索，現場已無被困人員，現場救援行動結束。

4名被困人員中3人因傷勢過重死亡，1人右股骨上段骨折。此外，另有2名外圍施工人員因骨折在醫院接受治療，2人因軟組織挫擦傷留院觀察。目前具體原因及相關情况仍在調查。傷者被全部送往深圳市第二醫院救治。據其中一名傷者親屬王先生表示，他的哥哥今年50歲，在深圳體育中心施工現場工作一段時間，這次腰部骨折，背部多處擦傷。