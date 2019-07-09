澳軍官稱華艦監視澳美軍演

路透社報道，兩年一度的「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍事演習從6月下旬至8月上旬舉行，約2.5萬名澳洲與美國部隊屆時將登上備有攻擊式戰鬥機的戰艦。澳洲國防軍（ADF）聯合行動處參謀長比爾頓中將（Greg Bilton）說，中國偵察艦可能朝著澳洲東北部外海前進，以取得軍演的第一手信息。比爾頓在昆士蘭省首府布里斯班（Brisbane）稱，「目前還不清楚其目的地，但估計它將駛向昆士蘭東岸，我們正追蹤這艘偵察艦，並將採取適當措施。」

華派815型偵察艦 可竊聽他軍通訊

澳洲軍方指，中國的偵察船只是在國際水域航行，並沒有對軍演構成威脅。 澳洲廣播公司引述多個軍方消息，指解放軍海軍派出的是815G型東調級電子偵察艦，上周啟航南下，周六晚位處巴布亞新幾內亞以北水域。

報道稱，此型號偵察艦配備的先進通訊設備，可竊聽其他軍方通訊，2017年美澳舉行聯合軍演時，解放軍亦曾派出同等級的偵察艦監視。 815型電子偵察船，是中國自行研製建造的多功能綜合體制偵察船，用於對有關電磁信息、光電信息開展偵察和提供情報保障工作，通過搜尋截獲對方光電設備的輻射源，以獲取光電對抗情報。目前，共有8艘815型電子偵察船服役。