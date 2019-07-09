世界和平論壇開幕 王岐山：永不稱霸

樂玉成斥美標籤血統 阻兩國人文交流

新華社報道，王岐山以《堅持和平與合作，構建人類命運共同體》為題致辭。王岐山說，中國的發展離不開世界，世界的發展也離不開中國。沒有和平穩定的國際環境，發展就無從談起。中國將堅持做好自己的事，以戰略定力和自信應對外部環境的不確定；堅定不移走和平發展道路，無論國際形勢如何變化，無論自身如何發展，中國永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍。

樂玉成在論壇午餐會上答問時，則針對中美關係作出評論。中新社報道，樂玉成表示，近來中美人文交流出現一些十分反常的現象，中國專家學者赴美交流頻頻受阻，在美的華裔科學家也備受歧視、騷擾、虐待，有的被無故解聘。不少在美留學的中國學生，被以各種理由監控甚至拒簽。孔子學院也被勒令關閉。

樂玉成指出，這種以血統和種族為標籤來阻撓兩國人文交流的做法不得人心。中美民間友好交往是中美關系的基礎。「如果正常的人員往來被人為割斷了，兩個大國的關係還怎麼維持和發展呢？」

回應威脅論 樂指中國發展屬世界機遇

在昨日的演講中，樂玉成還回應了所謂「中國威脅論」等說法。他表示，中國的發展對世界是機遇和貢獻，絕不是什麽挑戰和威脅。相信世界將見證，中國不會構築任何高牆，也不會和任何國家脫鈎。相反，中國的關稅水平會更低，負面清單更短，市場准入更便利，市場規則更透明。一個更加開放的中國，將同世界形成更加積極的互動，也將給世界創造更多機遇，作出更大貢獻。