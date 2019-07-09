世界和平論壇開幕 王岐山：永不稱霸

【明報專訊】由清華大學主辦、中國人民外交學會協辦的第八屆世界和平論壇昨日在北京舉行，國家副主席王岐山出席論壇開幕式並致辭。王岐山強調，中國將堅持做好自己的事，以戰略定力和自信應對外部環境的不確定性；堅定不移走和平發展道路，無論國際形勢如何變化，無論自身如何發展，中國永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍。外交部副部長樂玉成在同一場合則批評美國一些針對中國的反常現象，認為以血統和種族為標籤，阻撓中美人文交流不得人心。
樂玉成斥美標籤血統 阻兩國人文交流
新華社報道，王岐山以《堅持和平與合作，構建人類命運共同體》為題致辭。王岐山說，中國的發展離不開世界，世界的發展也離不開中國。沒有和平穩定的國際環境，發展就無從談起。中國將堅持做好自己的事，以戰略定力和自信應對外部環境的不確定；堅定不移走和平發展道路，無論國際形勢如何變化，無論自身如何發展，中國永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍。
樂玉成在論壇午餐會上答問時，則針對中美關係作出評論。中新社報道，樂玉成表示，近來中美人文交流出現一些十分反常的現象，中國專家學者赴美交流頻頻受阻，在美的華裔科學家也備受歧視、騷擾、虐待，有的被無故解聘。不少在美留學的中國學生，被以各種理由監控甚至拒簽。孔子學院也被勒令關閉。
樂玉成指出，這種以血統和種族為標籤來阻撓兩國人文交流的做法不得人心。中美民間友好交往是中美關系的基礎。「如果正常的人員往來被人為割斷了，兩個大國的關係還怎麼維持和發展呢？」
回應威脅論 樂指中國發展屬世界機遇
在昨日的演講中，樂玉成還回應了所謂「中國威脅論」等說法。他表示，中國的發展對世界是機遇和貢獻，絕不是什麽挑戰和威脅。相信世界將見證，中國不會構築任何高牆，也不會和任何國家脫鈎。相反，中國的關稅水平會更低，負面清單更短，市場准入更便利，市場規則更透明。一個更加開放的中國，將同世界形成更加積極的互動，也將給世界創造更多機遇，作出更大貢獻。