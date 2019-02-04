日學者公開侵華日軍用毒氣鐵證 「紅彈」裝噴嚏劑「黃彈」裝糜爛劑 晉東作戰用逾200枚

稱紅彈不可或缺 黃彈效果巨大

由松野發現的此份《戰鬥詳報》包含了戰鬥情况、炮彈的使用情况、毒氣彈使用命令的副本等。根據記載，在中日戰爭爆發2年後的1939年7月，「迫擊第5大隊」在山西省山區實施「晉東作戰」時，接到上級部隊的命令，決定使用裝入糜爛劑的黃彈和加入噴嚏劑的紅彈方針。在7月6日的戰鬥中，該部隊向用機關槍迎戰的中國軍隊陣地發射了31枚紅彈。同月17日，使用了60枚紅彈和28枚黃彈；翌日又再使用140枚紅彈和20枚黃彈進行了炮擊。

日1907年簽公約 禁用有毒武器

報告並分析了毒氣彈的威力稱，針對在山區構築牢固陣地的敵人，使用紅彈進行攻擊不可或缺。報告也指出，首次在戰爭中使用黃彈，「效果非常大」。松野表示，這是現有已確認的歷史資料中，證實日本陸軍在中國使用黃彈的首個事例。《日本時報》引述松野稱，「軍方很清楚自身違反了國際法。之所以選擇在該省山區深處的位置首次使用糜爛劑，可能是出於認為（在山區）更難暴露」。根據日本在1907年第二次海牙和平會議後簽署的「陸戰法規和慣例公約」，簽署國被禁止使用毒物及有毒武器。

共同社報道指，日軍在1945年戰敗時有組織地銷毀有關使用生化武器的記錄文件，使用化武的全部情况尚無法得知。此次的戰鬥詳報得益倖存，或是因部隊相關人士私人保管，得以提供了此前尚不清楚的戰爭初期糜爛劑使用情况。松野表示，「對於日中戰爭期間戰場的實際情况，已弄清楚的只是冰山一角。有必要弄清事實，從中汲取教訓，不再重演悲慘的歷史。」

戰報獲保倖存 日媒測因私人保管

松野誠也是日本現代史研究者，2010年獲明治大學歷史博士學位，過去曾出版多部關於日軍生化武器等的著作。據共同社報道，他把這份戰鬥詳報的詳細內容與分析寫成論文，將刊登在日本歷史雜誌《世界》8月號。

1937年日本全面侵華戰爭爆發後，為在短時間內征服中國，日軍先後在中國14個省市、77個縣區使用化學武器1731次，另外在中國國民政府軍政部防毒處的紀錄中記載，日軍使用毒氣傷害了36,968人（其中2086人死亡）。日軍毒氣戰在中國軍隊（國民政府軍）中造成的死亡率平均每年為8.5%，最高年份達到28.6%（1937年）。

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