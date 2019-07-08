盜國寶數碼檔 台故宮職員判監撤職

負責印製招標 受賄13萬

《自由時報》報道，起訴書指出，陳耀東負責「龍藏經」授權印製招標案，2008年1月，龍岡數碼文化公司中標取得複製權，得與台北故宮博物院議約，但龍岡擔心印製案無法如期完成將受罰並使公司損失，其負責人趙鈞震以50萬元新台幣（下同，約12.5萬港元）行賄陳，再向故宮前研究助理葉麗貞行賄20萬（約5萬港元）。

趙鈞震後來出資成立祥禾公司，祥禾被陳作為台北故宮博物院與中國浙江大學，就宋畫全集授權製作的代理商；祥禾另經股權轉換，由陳實際掌握後，還用祥禾名義向故宮申報不實運費。

檢方指出，台北故宮博物院從2001年起執行數碼店藏計劃，陳耀東、葉麗珍將「龍藏經」等多項故宮館藏盜印後，將檔案私下攜出複製，全數儲存在光碟中，並將盜印光碟藏放在祥禾，直到廉政署2011年11月14日發動搜索，陳與葉才遭法辦。

故宮：損公務員形象 停聘3年

台北地方法院2017年底一審依貪污治罪條例的職務上收賄等罪，判陳耀東應執行9年監禁、褫奪公權3年；葉麗珍因認罪及繳回犯罪所得，遭判緩刑，褫奪公權2年。全案經上訴，目前由二審台灣高等法院審理中。

國立故宮博物院以陳耀東違法失職，移送公務員懲戒委員會，公懲會審理後，認定陳耀東犯行，嚴重斲傷公務員清廉形象，有懲戒必要，判決陳耀東撤職並停止任用3年。