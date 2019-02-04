多地整治夏季赤膊惹議 最高罰200元 網民：私人穿著不能逼

整治公園 「北京比基尼」不文明

中國青年網報道，今年的三伏天（7月12日）就要到了。在剛過的一周，北京最高溫度都超過了40℃。市民為消暑，身上的衣物都會盡量少穿，而在3年前被美國《紐約時報》報道而「揚威」世界的「北京比基尼」（男士因不堪酷熱把背心捲到啤酒肚上方的穿衣方式）亦開始出現，不過多地出台集中整治夏季不文明行動，「北京比基尼」也被列入不文明之列。

據濟南市深入開展不文明行為夏季集中整治的通知指出，此次集中整治，以治理公共場所衣著不整，特別是在公園、廣場、社區、巴士、景點景區、商業街區等人流密集區域，赤膊光膀、脫鞋晾腳、隨意暴露；治理在河道及泉池游泳、洗澡、泡腳、洗刷衣物；在泉水直飲點用大桶接水、洗腳冲涼等為重點。

「勸導為主 盼提高文明意識」

整治消息引發不少關注。有網民認為，不少人在夏季赤膊光膀子確實影響美觀，整治有利於消除不文明現象。但也有人提出，有人夏季赤膊是為了涼快，屬於個人私事，不能強制要求。

濟南市文明辦文明城市創建處相關負責人稱，對於不文明行為的整治主要以勸導為主，一些經勸阻不聽的行為，也會採取曝光等方式來提高大家的關注度，提高整個社會的文明意識。「處罰不是目的，而是希望能引起大家的重視，進行有效監督。」

除了濟南外，內地多地均出台措施整治赤膊等行為。據5月1起實施的《天津市文明行為促進條例》規定，在公共場所赤膊的，不聽勸阻的，由接到報警的公安機關責令改正，拒不改正的罰款50至200元。