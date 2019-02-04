英顧問：禁華為建5G將失逾600億

英四大電訊商使用 限非核心部分

報道指出，英國沃達豐公司（Vodafone）上周三在英國7個城市開通5G網絡，其中6城採用了華為設備。另外，華為也正在幫助英國最大電訊商EE建設數百個5G站點，還獲得了與另兩個電訊商Three及O2的5G網絡建設合同。報道指，此現狀有可能加劇英國與美國之間的緊張局勢，後者以華為有安全漏洞為由，去年起試圖遊說其全球盟友封殺華為5G。

四大電訊商和華為的合作，目前只限於非核心部分，例如無線通訊所用的廣播系統等，但這對電訊商而言仍是一次賭博，因政府會否完全禁止華為參與5G網絡建設尚未有定數。英國首相文翠珊曾於4月的國家安全會議中，同意讓華為參與 5G 非核心網絡建設，同時令政府全面審視華為的安全風險，但至今仍未發布相關報告。

恐延英普及5G兩年 難成領導者

報道引述顧問機構「Assembly」稱，若政府決定局部甚至全面禁止華為，英國5G網絡普及有可能會延遲一年半至兩年，英國將不能成為世界5G 網絡的領導者，更可能為國家經濟帶來45億至68億英鎊（約439億至663億港元）的損失。

華為則一直否認美國的指控。華為董事長梁華並在今年5月於英國接受媒體聯訪時稱，願意與包括英國在內的各國政府簽署無間諜協議，配合各國對安全標準的要求。梁也表示，對英國政府基於供應鏈標準要求審查的結果有信心，並指該類供應鏈審查有利於英國選擇更好的通訊設備供應商。