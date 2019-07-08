批未盡保護義務 孟宏偉妻告國際刑警組織

稱被威脅噤聲 刑警組織：毫無依據

美國廣播公司（ABC News）報道，高歌在一份新聞稿中稱，Interpol未能保護和協助她與家人，「是與其成員國中國的國際不法行為的合謀」。她續指，儘管Interpol曾威脅她，企圖讓她噤聲，她仍宣布將向該組織採取法律行動。孟宏偉失蹤只是Interpol所稱「中法有關機構之間的事宜」，還是顯示該組織「未履行其對我家庭的義務」，將由法院仲裁。

去年9月底回中國後失蹤

孟宏偉上月20日在天津第一中級法院出庭受審，當庭承認受賄逾1400萬人民幣（約1649萬港元），法院擇日宣判。孟在去年9月底從Interpol法國總部返回中國後失蹤，身在里昂的高歌向當地警方報案，引發國際關注，後中紀委、國家監察委證實孟涉嫌違法受查。Interpol曾在去年10月發表聲明，表示收到孟的辭呈，辭職並已生效。以孟受到政治迫害為由，高歌申請法國庇護並在今年5月獲批。

Interpol形同高歌的指控是「完全的錯誤描述（complete mischaracterisation）」，並提醒要遵守仲裁程序的保密性質，因此無法回應高歌指控的內容，不過強調指控「毫無依據」。