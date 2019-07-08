「七七事變」82周年 軍報籲強軍安邦

「七七事變」又稱「盧溝橋」事變，1937年7月7日，中日雙方在位於河北省宛平縣盧溝橋處的駐軍發生衝突，日本由此全面進攻中國。

新華社報道，位於盧溝橋畔的中國人民抗日戰爭紀念館昨舉行紀念儀式，中共中央政治局委員、北京市委書記蔡奇出席並擔任主持，中央及北京市府部分官員，在京參加過抗日戰爭的老戰士代表，抗戰將領親屬代表，首都學生、部隊官兵、幹部群眾等各界代表500餘人參與。

儀式上午10時在國歌聲中開始，北京學生代表先後朗誦抗戰詩歌《盧溝橋戰歌》、《為祖國而歌》，演唱《畢業歌》、《沒有共產黨就沒有新中國》。隨後，各界代表依次步入抗戰館，向館內一幅象徵中華民族團結抗戰的大型浮雕《銅牆鐵壁》獻花及鞠躬致敬，其後還一同參觀「為抗戰吹響號角——中國共產黨與抗戰文化」專題展覽。

軍報：落後就會捱打 不忘槍炮聲

據中新社報道，在南京，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館也舉行多項紀念活動，包括九旬老戰士向來自多間學校的中小學生講述戰爭往事，小學老師和紀念館講解員誦讀抗日英雄家書等。

《解放軍報》刊發文章〈盧溝橋警醒我們什麼〉，指出「落後就會捱打，強軍才能安邦」，呼籲「永遠不能忘了盧溝橋的槍炮聲，必須把心思和精力集中到備戰打仗的主責主業上來，時刻準備為正義而戰，為和平而戰，為人民而戰」。

新華社重提「14年抗戰」史觀

另據新華社微信公眾號刊文，重提中共定調對日「14年抗戰」史觀。文章稱，日本在1937年7月7日發動了全面侵華戰爭。而中華民族團結一心，浴血奮戰，全民族抗戰的大幕就此拉開。文章並稱，「14年間，中國人民以3500萬同胞傷亡的代價，換取了來之不易的和平。今天，我們應提醒自己，勿忘歷史，強我中華」。