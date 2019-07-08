中科院士：明年將探火星 探討改造移民前景 盼成宜居新世界

地球火星轉速不一 發射需待關鍵時候

《21世紀經濟報道》報道，歐陽自遠是中國著名天體化學與地球化學家、中國月球探測工程首席科學家。他表示，人類探測火星已有45次，但成功的只有18次，成功率只有40%。歐陽自遠說，地球繞着太陽轉一圈是365天，而火星繞着太陽轉一圈大概是687天。一定要趕上某一關鍵時候，也就是地球跟火星存在一定夾角時，在地球上發射探測器才可以，而飛到火星軌道上，至少要飛將近七個月左右。

「三寶」聯合探測 火星車已完成

歐陽自遠透露，中國將於2020年探測火星，將有一個火星的衛星繞着火星飛，還有一個火星的着陸器，以及一個火星車。這三件東西實現天地聯合探測火星，火星車已經做好了。2016年1月11日，中國正式批覆首次火星探測任務，中國火星探測任務正式立項。

歐陽自遠稱，火星探測的首要科學問題是在探測火星上的生命活動信息，期待在此領域有所突破；其次是火星磁層、電離層與大氣層的探測與環境科學等本體科學研究；其三是探討火星的長期改造與今後建立人類第二個棲息地的前景。

望研明火星脫水機制

「科學家擔心人類未來的命運，因為我們地球受到太多的自然威脅，再加上人類自身的一些行為，未來很可能把地球破壞得不能夠宜居了。所以我們一定要在太陽系裏面找一個對象，探討能否把它變成第二個地球，讓人類能夠大量的遷居到上面去。目前看，唯一可能的一個天體就是火星。」歐陽自遠介紹，火星表面有很多古河牀，證明火星以前是有河流的。火星的北部是一個大海洋。他表示，然而，現在火星表面一滴水都沒有，火星表面的鹽湖乾了以後只剩下了鹽。中國要探明整個火星地下水的分佈。

火星研究的重要問題是火星的脫水機制，即火星上的水是流失了還是凍結後埋藏於地下。歐陽自遠表示，以往的觀測和理論研究表明，太陽風與火星大氣的相互作用只能造成其表面30%水含量流失。

「地球—火星將姐妹共同體」

歐陽自遠稱，現在還沒有在火星上找到任何生命存在的證據。如今國際上開會，科學家對火星最大的理想是改造火星，對人類而言，要好好保留自己的物種。他表示，「人類通過幾個世紀的卓越努力，會將火星這顆貧瘠的行星改造成一個擁有蔚藍色天空、綠色平原、藍色湖泊和生態環境友好的新世界，地球—火星將成為人類社會持續發展的姐妹共同體。」

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