領陸身分證 台戶籍被廢 邵子平批製兩岸隔閡

陸委會：反對中共將兩岸交流政治化

邵子平指出，台內政部統計，截至2018年已有770名台人因領取大陸身分證被廢止台戶籍。「官員說我是第一個因被廢止台籍提起抗告的。中國人在中國視自身情况選擇工作或居住地，無關意識形態。」邵子平批評台當局仍以福利相挾迫民眾「選邊站」，是在人為製造兩岸隔閡。台灣陸委會副研究員洪伯昌在回覆本報查詢時表示，廢止邵子平在台戶籍「係為合憲依法的處置」，政府亦向來支持並正面看待兩岸正常交流，反對中共將兩岸交流政治化，破壞健康有序的交流活動。

30台人因大陸任職被罰款

其實早在去年3月大陸頒布「惠台31條」，鼓勵台灣專業人士赴陸工作學習後，就被陸委會認為有統戰之嫌，並逐步加大懲處力度。今年3月25日、4月25日、5月27日，台內政部分三批次，對在內地出任社區主任助理的符坤龍和李佩珍等30名台籍社工處以10萬新台幣（約2.5萬港元）罰款。長居內地的北大台籍博士生王裕慶稱，自己也曾因支持兩岸統一遭台當局罰款恐嚇，唯因他人在大陸，並未被真正行政處罰。